Специалист по недвижимости Шлома дал прогноз по ценам на вторичном рынке жилья

Директор Управления вторичного рынка «ИНКОМ-Недвижимости» Сергей Шлома спрогнозировал цены на вторичном рынке жилья.

«Участники рынка постепенно адаптируются к новым условиям. По нашим наблюдениям, сейчас основными покупателями являются клиенты, которым необходимо решить квартирный вопрос. В дальнейшем рост цен маловероятен, ведь они начали снижение с пиковых значений», — заявил он в беседе с Life.ru.

Как отметил Шлома, в настоящее время цены на вторичные квартиры снижаются приблизительно на 1% в месяц, и июль не станет исключением.

«В ближайшие 12 месяцев мы ожидаем уменьшения стоимости жилья на 8%», — добавил эксперт.

По данным «ИНКОМ-Недвижимости», стоимость 1 кв. м вторичного жилья в старой Москве составляет 281 тыс. рублей, на присоединённых территориях — 198,9 тыс. рублей.

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