Специалист по недвижимости Хачатурова прокомментировала ситуацию на рынке жилья

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Руководитель направления «Продажи» компании Apple Real Estate Виолетта Хачатурова прокомментировала ситуацию на рынке жилья.
Специалист по недвижимости Хачатурова прокомментировала ситуацию на рынке жилья
  • РИА Новости

«Продажи на данный момент набирают обороты. Доля ипотеки достигает по ряду проектов 80% благодаря снижению ставки по программам с господдержкой. В связи с тем, что правительство приняло достаточно много мер для стабилизации экономической ситуации, постепенно покупательский спрос на квартиры восстанавливается», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, появилось много доступных предложений по ставкам от застройщиков.

Как отметила Хачатурова, спрос на недвижимость помогла вернуть небольшая корректировка по ценам, которая произошла в мае — июне.

Эксперт добавила, что не ожидает серьёзных изменений цен в августе. А восстановление спроса до уровня прежних показателей она спрогнозировала к началу осени.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.

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