Специалист по недвижимости Хачатурова прокомментировала ситуацию на рынке жилья

Руководитель направления «Продажи» компании Apple Real Estate Виолетта Хачатурова прокомментировала ситуацию на рынке жилья.

«Продажи на данный момент набирают обороты. Доля ипотеки достигает по ряду проектов 80% благодаря снижению ставки по программам с господдержкой. В связи с тем, что правительство приняло достаточно много мер для стабилизации экономической ситуации, постепенно покупательский спрос на квартиры восстанавливается», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, появилось много доступных предложений по ставкам от застройщиков.

Как отметила Хачатурова, спрос на недвижимость помогла вернуть небольшая корректировка по ценам, которая произошла в мае — июне.

Эксперт добавила, что не ожидает серьёзных изменений цен в августе. А восстановление спроса до уровня прежних показателей она спрогнозировала к началу осени.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.