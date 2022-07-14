В АТОР зафиксировали снижение турпотока из России в Турцию летом 2022 года
- AP
Об этом пишет Life.ru.
«По данным губернатора Антальи, в июне 2022 года на курорты этой провинции приехали 417 874 туриста из России. Это на 52% меньше, чем в июне 2019 года (865 тыс.)», — говорится в сообщении.
В то же время курорты провинции Мугла на Эгейском побережье в июне 2022 года посетили более 73 тыс. россиян, что на 59,4% ниже уровня, который был зафиксирован в том же месяце в 2019 году, — более 182 тыс.
Также сообщается, что в первые десять дней июля текущего года в Турцию прилетело на 40—50% меньше туристов, чем за тот же период 2021 года.
Отмечается, что основная причина снижения турпотока заключается в проблемах с авиаперевозками.
Ранее ФАН передавало, что форум «Путешествуй!», посвящённый развитию туристической отрасли в России, состоится в Москве на ВДНХ с 4 по 7 августа.