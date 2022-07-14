РЭО выкупит облигации «КПО Нева» для создания комплекса по переработке отходов в Подмосковье

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Российский экологический оператор (РЭО) выкупит облигации ООО «КПО Нева» ГК «ЭкоЛайн» на 380,4 млн рублей с целью дофинансирования создания комплекса по переработке отходов в Подмосковье.
РЭО выкупит облигации «КПО Нева» для создания комплекса по переработке отходов в Подмосковье
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Планируется, что мощность нового комплекса в Солнечногорске, на создание которого ранее РЭО уже направило 1,6 млрд рублей, составит 500 тыс. тонн в год.

На КПО «Нева» до 75% отходов будет идти на утилизацию: выборка вторсырья на переработку — до 20%, компостирование органического отсева в техногрунт — до 30% и производство RDF-топлива — до 25%. 

Ранее progorod43 сообщал о ликвидации 176 нелегальных свалок в Кировской области.

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