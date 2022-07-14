Тульская и Калининградская области намерены сотрудничать в сфере туризма
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Документ подписали председатель Тульской облдумы Николай Воробьёв и председатель Законодательного собрания Калининградской области Андрей Кропоткин, сообщает Тульская служба новостей.
Воробьёв, в частности, допустил возможность создания для туляков турпрограммы в Калининградской области.
Ранее ФАН сообщало, что форум «Путешествуй!», посвящённый развитию туристической отрасли в России, состоится в Москве на ВДНХ с 4 по 7 августа.