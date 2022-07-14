Тульская и Калининградская области намерены сотрудничать в сфере туризма

Тульская и Калининградская области заключили соглашение о межпарламентском сотрудничестве в сфере туризма.

Документ подписали председатель Тульской облдумы Николай Воробьёв и председатель Законодательного собрания Калининградской области Андрей Кропоткин, сообщает Тульская служба новостей.

Воробьёв, в частности, допустил возможность создания для туляков турпрограммы в Калининградской области.

Ранее ФАН сообщало, что форум «Путешествуй!», посвящённый развитию туристической отрасли в России, состоится в Москве на ВДНХ с 4 по 7 августа.