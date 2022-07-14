Годовой план по строительству жилья на Ямале выполнили почти на 60%

Короткая ссылка
За шесть месяцев 2022 года на Ямале сдали более 92 тыс. кв. м жилья, что составляет почти 60% годового плана по строительству.
Годовой план по строительству жилья на Ямале выполнили почти на 60%
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Новые дома строятся по всему округу и в первую очередь решают задачу расселения аварийного фонда. Кроме этого, в нескольких муниципалитетах уже реализуются коммерческие проекты строительства жилья», — рассказал первый замдиректора Департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Тимофей Савиных.

В то же время телеканал «360» со ссылкой на слова главы Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика сообщил, что в Подмосковье продолжается благоустройство дорог. 

В сентябре планируется завершить ремонт 48 дорог и тротуаров, ведущих к 25 станциям МЦД-3 и МЦД-4. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить