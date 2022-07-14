Годовой план по строительству жилья на Ямале выполнили почти на 60%

За шесть месяцев 2022 года на Ямале сдали более 92 тыс. кв. м жилья, что составляет почти 60% годового плана по строительству.

Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Новые дома строятся по всему округу и в первую очередь решают задачу расселения аварийного фонда. Кроме этого, в нескольких муниципалитетах уже реализуются коммерческие проекты строительства жилья», — рассказал первый замдиректора Департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Тимофей Савиных.

В то же время телеканал «360» со ссылкой на слова главы Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика сообщил, что в Подмосковье продолжается благоустройство дорог.

В сентябре планируется завершить ремонт 48 дорог и тротуаров, ведущих к 25 станциям МЦД-3 и МЦД-4.