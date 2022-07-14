Путин ввёл уголовное наказание за призывы к деятельности против безопасности России

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Президент России Владимир Путин подписал закон, дополняющий Уголовный кодекс статьёй о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, максимальное наказание составит семь лет лишения свободы.
Путин ввёл уголовное наказание за призывы к деятельности против безопасности России
  • РИА Новости

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Уголовная ответственность вводится за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, или к воспрепятствованию исполнению органами власти и их должностными лицами своих полномочий по обеспечению безопасности Российской Федерации.

В этом случае предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы до четырёх лет.

Ранее Путин подписал закон, приравнивающий к госизмене переход на сторону противника в условиях военных действий.

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