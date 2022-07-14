Княжевская: на первых четырёх маршрутах МЦД построят ещё 11 остановок

На первых четырёх маршрутах Московских центральных диаметров (МЦД) планируется построить ещё 11 остановочных пунктов и станций, заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

«В настоящее время на МЦД открыто 136 остановочных пунктов, при этом на первых четырёх диаметрах предполагается построить ещё 11 остановочных пунктов в границах Москвы. Уже ведётся разработка проектов планировки, благодаря которым будут приведены в порядок прилегающие к этим станциям территории, что даст толчок к их развитию», — сказала Княжевская.

Она сообщила, что в настоящее время в столице строится 96 транспортно-пересадочных узлов (ТПУ).

«Из крупных можно упомянуть ТПУ «Рижская» рядом с одноимённым вокзалом, где можно будет пересесть на МЦД-2, 3, 4 и высокоскоростную магистраль «Санкт-Петербург — Москва», — уточнила глава Москомархитектуры.

По её словам, ещё шесть крупных транспортно-пересадочных узлов будут сформированы на базе новых станций Киевского направления железной дороги.