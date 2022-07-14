Волонтёры в ходе экологической экспедиции в ЯНАО собрали почти 11 тонн отходов

В ходе четырёхдневной экологической экспедиции на гору Лёквож в ЯНАО волонтёры собрали почти 11 тонн отходов.

Как сообщает «Ямал 1», участниками экспедиции стали волонтёры проекта «Чистая Арктика» из пяти регионов России.

Среди отходов, собранных на территории заброшенной станции связи, в основном металл, бытовой мусор. В следующем году активисты планируют вывезти крупный металлолом.

«Островам Белый и Вилькицкого с помощью волонтёров вернули первозданный вид, заканчивается уборка Харасавэя. Этот год в регионе проходит как Год экологии, мы дали старт массе проектов разного масштаба и видим желание ямальцев не стоять в стороне, а участвовать в экомероприятиях, сами жители выдвинули около 700 таких инициатив, лучшие из них взяли в работу», — рассказал губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

Ранее «Новый Севастополь» передавал, что на территории Севастополя с 11 июля вводится особый противопожарный режим.