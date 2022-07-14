В Москве ликвидировали более 750 самостроев в 2022 году
- РИА Новости
Об этом пишет НСН.
«С января по июнь 2022 года в Москве обследовали 34 тыс. земельных участков и нежилых помещений. В результате было выявлено 1,5 тыс. объектов самовольного строительства общей площадью 450 тыс. кв. м», — рассказал Ефимов.
По его словам, на данный момент примерно половина из них — 753 самостроя площадью 228 тыс. кв. м — уже демонтирована.
Ранее «Радио 1» сообщило, что в Подмосковье в ближайшие пять лет построят 34 спортивных объекта.