В Москве ликвидировали более 750 самостроев в 2022 году

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что на территории столицы в январе — июне 2022 года демонтировали более 750 незаконных объектов общей площадью 228 тыс. кв. м.

Об этом пишет НСН.

«С января по июнь 2022 года в Москве обследовали 34 тыс. земельных участков и нежилых помещений. В результате было выявлено 1,5 тыс. объектов самовольного строительства общей площадью 450 тыс. кв. м», — рассказал Ефимов.

По его словам, на данный момент примерно половина из них — 753 самостроя площадью 228 тыс. кв. м — уже демонтирована.

Ранее «Радио 1» сообщило, что в Подмосковье в ближайшие пять лет построят 34 спортивных объекта.