Автоэксперт Ерёменко напомнил о рисках при покупке автомобиля за рубежом
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На фоне ажиотажа появляются мошенники, предупредил специалист в разговоре с Пятым каналом.
Проверить компанию следует по нескольким признакам: на сайте налоговой службы можно увидеть дату ее регистрации, а на сайте компании — дату регистрации доменного имени.
Так, если фирма зарегистрирована вчера или шесть месяцев назад, то стоит удостовериться в чистоте намерений её представителей перед заключением сделки.
Также стоит проверить репутацию фирмы: изучить соцсети, поинтересоваться у друзей и знакомых, что они слышали о ней, заключил Ерёменко.
Ранее автоэксперт Пётр Баканов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию на рынке подержанных машин.