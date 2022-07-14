Автоэксперт Ерёменко напомнил о рисках при покупке автомобиля за рубежом

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Автоэксперт Денис Ерёменко заявил, что желающим приобрести автомобиль из-за границы необходимо ответственно относиться к компаниям-посредникам, предлагающим привезти машину из Европы или дружественных стран.
Автоэксперт Ерёменко напомнил о рисках при покупке автомобиля за рубежом
  • Gettyimages.ru

На фоне ажиотажа появляются мошенники, предупредил специалист в разговоре с Пятым каналом.

Проверить компанию следует по нескольким признакам: на сайте налоговой службы можно увидеть дату ее регистрации, а на сайте компании — дату регистрации доменного имени.

Так, если фирма зарегистрирована вчера или шесть месяцев назад, то стоит удостовериться в чистоте намерений её представителей перед заключением сделки.

Также стоит проверить репутацию фирмы: изучить соцсети, поинтересоваться у друзей и знакомых, что они слышали о ней, заключил Ерёменко.

Ранее автоэксперт Пётр Баканов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию на рынке подержанных машин.

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