Физик Назаренко развеял миф о рисках использования смартфона в грозу

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Заведующий кафедрой электроники РТУ МИРЭА, кандидат физико-математических наук Максим Назаренко объяснил, что использование смартфона во время грозы не несёт особых рисков.
Физик Назаренко развеял миф о рисках использования смартфона в грозу
  • Gettyimages.ru

«Напряжённость электромагнитного поля у мобильного телефона очень мала. Даже во время активных действий, связанных с осуществлением звонка или активностью других сервисов, она не возрастает настолько, чтобы стать одной из точек формирования трека молниевого разряда, или, как говорят, чтобы притянуть молнию», — объяснил Назаренко в беседе с Life.ru.

Ранее заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин в беседе с «Радио 1» напомнил о мерах безопасности во время отдыха у воды.

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