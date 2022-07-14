Физик Назаренко развеял миф о рисках использования смартфона в грозу

Заведующий кафедрой электроники РТУ МИРЭА, кандидат физико-математических наук Максим Назаренко объяснил, что использование смартфона во время грозы не несёт особых рисков.

«Напряжённость электромагнитного поля у мобильного телефона очень мала. Даже во время активных действий, связанных с осуществлением звонка или активностью других сервисов, она не возрастает настолько, чтобы стать одной из точек формирования трека молниевого разряда, или, как говорят, чтобы притянуть молнию», — объяснил Назаренко в беседе с Life.ru.

Ранее заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин в беседе с «Радио 1» напомнил о мерах безопасности во время отдыха у воды.