В ОНК рассказали об условиях содержания Ильи Яшина в ИВС

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RT
Муниципальный депутат Илья Яшин, арестованный по обвинению в распространении фейков о Вооружённых силах России, после заседания суда помещён в ИВС на Петровке, 38. Он содержится один в трёхместной камере. Об этом RT сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.
В ОНК рассказали об условиях содержания Ильи Яшина в ИВС
  • РИА Новости

Яшин рассказал представителю ОНК Москвы, что в ИВС его доставили 13 июля рано утром и сначала поместили в камеру с двумя соседями. Один из них обвиняется в терроризме, другой — в торговле наркотиками, уточнили правозащитники.

После заседания суда, избравшего ему меру пресечения в виде ареста, он содержится один, пояснили в организации.

По словам представителя ОНК, Яшин сообщил, что утром ему выдали гигиенические принадлежности в неполном объёме.

«Но это была у него единственная претензия по условиям содержания, питание он назвал нормальным, утром на завтрак дали кашу, конфликтов с сокамерниками не было», — добавил правозащитник.

В ИВС Яшин проведёт не более десяти суток, затем будет переведён в СИЗО.

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