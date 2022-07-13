Ставропольский край принял более 660 тысяч туристов с начала года

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Ставропольский край принял более 660 тыс. туристов в январе — июне 2022 года, что почти на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.
Ставропольский край принял более 660 тысяч туристов с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на управление по информполитике правительства региона.

Принимать туристов готовы 598 коллективных и специализированных средств размещения, в том числе 124 санаторно-курортных организации на 33,8 тыс. мест и 474 гостиницы на 17,1 тыс. мест.

Как отметил глава краевого Минтуризма Александр Сысоев, туристов привлекают уникальная бальнеологическая база, транспортная доступность, развитие этно- и событийного туризма.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.

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