В Крыму появится новый туристический маршрут

Большая севастопольская тропа в 2023 году войдёт в новый крымский туристический маршрут, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«К следующему курортному сезону запустим и полностью обустроим первый национальный маршрут по Крымскому полуострову с куском в Крыму и куском в Севастополе. Как раз с интеграцией Большой севастопольской тропы», — сказала Догузова, которая находится на полуострове с рабочей поездкой.

По её словам, важно создать и инфраструктуру маршрута, отвечающую запросам современного туриста.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.