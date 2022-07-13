В Крыму появится новый туристический маршрут

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Большая севастопольская тропа в 2023 году войдёт в новый крымский туристический маршрут, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
В Крыму появится новый туристический маршрут
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«К следующему курортному сезону запустим и полностью обустроим первый национальный маршрут по Крымскому полуострову с куском в Крыму и куском в Севастополе. Как раз с интеграцией Большой севастопольской тропы», — сказала Догузова, которая находится на полуострове с рабочей поездкой.

По её словам, важно создать и инфраструктуру маршрута, отвечающую запросам современного туриста.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.

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