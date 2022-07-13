В Крыму появится новый туристический маршрут
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь».
«К следующему курортному сезону запустим и полностью обустроим первый национальный маршрут по Крымскому полуострову с куском в Крыму и куском в Севастополе. Как раз с интеграцией Большой севастопольской тропы», — сказала Догузова, которая находится на полуострове с рабочей поездкой.
По её словам, важно создать и инфраструктуру маршрута, отвечающую запросам современного туриста.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.