Аналитики: средний чек россиян в магазинах duty free вырос в два раза за год
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитиков МТС.
По данным экспертов, в июне 70% платежей было совершено в российских магазинах беспошлинной торговли. Среди зарубежных duty free лидируют точки в аэропортах ОАЭ (11,5%) и Турции (9,8%).
Около 3% покупок совершено в странах еврозоны.
Ранее, по сообщениям Nation News, в Роскачестве предупредили об изменении ассортимента товаров для дома в магазинах, что связано с уходом части зарубежных компаний из России.