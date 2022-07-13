Аналитики: средний чек россиян в магазинах duty free вырос в два раза за год

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Средний чек россиян в магазинах duty free в июне 2022 года вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. По сравнению с февралём 2022 года рост оказался более чем двукратным.
Аналитики: средний чек россиян в магазинах duty free вырос в два раза за год
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитиков МТС.

По данным экспертов, в июне 70% платежей было совершено в российских магазинах беспошлинной торговли. Среди зарубежных duty free лидируют точки в аэропортах ОАЭ (11,5%) и Турции (9,8%).

Около 3% покупок совершено в странах еврозоны.

Ранее, по сообщениям Nation News, в Роскачестве предупредили об изменении ассортимента товаров для дома в магазинах, что связано с уходом части зарубежных компаний из России.

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