Аналитики: средний чек россиян в магазинах duty free вырос в два раза за год

Средний чек россиян в магазинах duty free в июне 2022 года вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. По сравнению с февралём 2022 года рост оказался более чем двукратным.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитиков МТС.

По данным экспертов, в июне 70% платежей было совершено в российских магазинах беспошлинной торговли. Среди зарубежных duty free лидируют точки в аэропортах ОАЭ (11,5%) и Турции (9,8%).

Около 3% покупок совершено в странах еврозоны.

Ранее, по сообщениям Nation News, в Роскачестве предупредили об изменении ассортимента товаров для дома в магазинах, что связано с уходом части зарубежных компаний из России.