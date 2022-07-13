Власти Москвы рассказали о росте объёма закупок на портале поставщиков

В январе — июне 2022 года объём закупок на портале поставщиков на 15% превысил показатели аналогичного периода прошлого года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Тогда он составил 36,5 млрд рублей, а сейчас достиг 42 млрд рублей», — сказал Ефимов.

По его словам, объём закупок увеличился на 73,6% по сравнении с первым полугодием 2020 года и почти в четыре раза по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Об этом сообщает НСН.

Как отметил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, за первые шесть месяцев 2022 года Москва заключила контракты на 21,5 млрд рублей.

Самыми активными заказчиками среди регионов стали Ямало-Ненецкий автономный округ и Пермский край.