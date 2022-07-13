Доцент Ермилова прокомментировала ситуацию с продажами легковых автомобилей
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В беседе с ИА REGNUM она выразила мнение, что в 2022 году объём продаж будет ниже, чем в 2021-м, что связано с рядом факторов.
«Среди них — отсутствие электропроводников для производства автомобилей, уход с российского рынка большого числа европейских и американских автопроизводителей, рост цен», — объяснила эксперт.
При этом, по её словам, в перспективе рынок может переориентироваться на азиатские бренды.
«При соответствующем спросе объёмы продаж и кредитования начнут расти», — добавила Ермилова.
Ранее автоэксперт Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулём», в беседе с Nation News дал советы по покупке машины в 2022 году.