Автоэксперт Ерёменко дал рекомендации по покупке машины в Европе

Автоэксперт Денис Ерёменко рассказал об особенностях покупки машины в странах Европы.

В беседе с Пятым каналом он выразил мнение, что самый простой вариант — обратиться в компанию по подбору автомобилей, которая занимается ввозом иномарок в Россию. Нередко они сотрудничают с посредниками, которые перегоняют машины.

Выбирать машину Ерёменко порекомендовал исходя из потребностей покупателя и специфики рынка. Обратить внимание, по мнению эксперта, в первую очередь стоит на автомобили из Германии.

Как отметил Ерёменко, перед заключением сделки нужно тщательно проверить продавца и транспортное средство.

Ранее автоэксперт Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулём», в беседе с Nation News дал советы по покупке машины в 2022 году.