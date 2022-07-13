Автоэксперт Ерёменко дал рекомендации по покупке машины в Европе

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Автоэксперт Денис Ерёменко рассказал об особенностях покупки машины в странах Европы.
Автоэксперт Ерёменко дал рекомендации по покупке машины в Европе
  • РИА Новости

В беседе с Пятым каналом он выразил мнение, что самый простой вариант — обратиться в компанию по подбору автомобилей, которая занимается ввозом иномарок в Россию. Нередко они сотрудничают с посредниками, которые перегоняют машины.

Выбирать машину Ерёменко порекомендовал исходя из потребностей покупателя и специфики рынка. Обратить внимание, по мнению эксперта, в первую очередь стоит на автомобили из Германии.

Как отметил Ерёменко, перед заключением сделки нужно тщательно проверить продавца и транспортное средство.

Ранее автоэксперт Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулём», в беседе с Nation News дал советы по покупке машины в 2022 году.

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