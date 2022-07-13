Замглавы Минпромторга Бочаров заявил о пользе для глаз российской небелёной офисной бумаги

Заместитель министра промышленности и торговли Олег Бочаров заявил, что небелёная офисная бумага от российских производителей полезна для глаз человека, в отличие от белёной.

«Мы узнали, что отсвечивающая, такая вот белая офисная бумага наносит вред здоровью. Оказывается, более фактурная бумага — она полезна для глаз человека», — цитирует его РИА Новости.

Об этом он сказал, выступая на совете по вопросам развития лесного комплекса.

Ранее, как информировало РБК, производители попросили правительство России уменьшить размер этикеток на товарах для экономии бумаги и чернил.

В сообщении говорится, что, по мнению производителей, в целях экономии целесообразно размещать меньше информации на этикетках.