Доля России в «Аэрофлоте» в ходе допэмиссии выросла до 73,77%

Доля России в «Аэрофлоте» в ходе допэмиссии выросла с 57,34% до 73,77%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы компании.

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Ранее доля России в уставном капитале «Аэрофлота» составляла 57,34%. «Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, право распоряжаться которым лицо получило после наступления соответствующего основания: 2 932 903 561 голос (73,77%) (акции, которые принадлежат Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом и в лице Министерства финансов Российской Федерации)», — говорится в сообщении. Ранее министр транспорта России Виталий Савельев анонсировал скорое поступление МС-21 в парк «Аэрофлота».