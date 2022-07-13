Бывшему вице-губернатору Томской области Гурдину предъявили обвинение в растрате

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Бывшему заместителю губернатора Томской области Юрию Гурдину предъявлено обвинение в растрате бюджетных средств в особо крупном размере. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
Бывшему вице-губернатору Томской области Гурдину предъявили обвинение в растрате
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба СК России.

По данным следствия, с августа 2020 года по ноябрь 2021-го Гурдин «руководил совершением директором одного из фондов Томской области растраты денежных средств в особо крупном размере в сумме не менее 70 млн рублей, выделенных из областного бюджета в рамках национального проекта «Образование». 

Отмечается, что второму фигуранту дела также предъявили обвинение по делу о растрате.

«В настоящее время решается вопрос об избрании бывшему заместителю губернатора региона меры пресечения», — заявили в СК.

Ранее стало известно, что Гурдина задержали в рамках расследования уголовного дела о растрате.

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