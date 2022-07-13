Глава Росавиации Нерадько находится на больничном и проходит курс реабилитации
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости.
«Руководитель Росавиации на больничном. Проходит курс реабилитации», — заявили в ведомстве.
Также в Росавиации заявили, что распространённые в СМИ сообщения о перенесённой Нерадько операции не соответствуют действительности.
В ведомстве добавили, что Нерадько постоянно находится на оперативной связи и осуществляет контроль деятельности Росавиации.
Как сообщил Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, Нерадько был доставлен в реанимацию с переломами и ушибами после падения с велосипеда.