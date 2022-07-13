В Кремле заявили, что ситуация с транзитом в Калининградскую область ещё не решена
- РИА Новости
«Пока никакой финализации этой ситуации нет. Мы ожидаем каких-то подвижек, но пока мы констатировать, что эта проблема снята, не можем», — заявил Песков.
Он призвал набраться терпения в ожидании разрешения ситуации.
Ранее газета «Известия» со ссылкой на источники с российской стороны сообщила, что Евросоюз и Россия договорились насчёт транзита грузов в Калининградскую область.
При этом власти Калининградской области официальных уведомлений и документов о снятии ограничений на транзит грузов из регионов России через Литву в область не получали.