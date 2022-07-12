В России появился первый национальный турмаршрут по югу Сибири

Хакасия, Тува и Красноярский край поддержали развитие круглогодичного туристического направления на юге Сибири, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт ведомства.

«Здесь яркая самобытная этника, уникальные артефакты древних культур, невероятное природное разнообразие. В ближайшие пару лет турпоток в эти регионы можно увеличить в два раза», — отметила Догузова.

По её словам, в начале июля первые туристы отправились по новому национальному маршруту «Сибирские каникулы».

«Маршрут продуман и спланирован таким образом, чтобы за неделю можно было увидеть все самые яркие достопримечательности Тувы, Хакасии и Красноярского края», — пояснила Догузова.

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