В России появился первый национальный турмаршрут по югу Сибири

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Хакасия, Тува и Красноярский край поддержали развитие круглогодичного туристического направления на юге Сибири, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
В России появился первый национальный турмаршрут по югу Сибири
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт ведомства.

«Здесь яркая самобытная этника, уникальные артефакты древних культур, невероятное природное разнообразие. В ближайшие пару лет турпоток в эти регионы можно увеличить в два раза», — отметила Догузова.

По её словам, в начале июля первые туристы отправились по новому национальному маршруту «Сибирские каникулы».

«Маршрут продуман и спланирован таким образом, чтобы за неделю можно было увидеть все самые яркие достопримечательности Тувы, Хакасии и Красноярского края», — пояснила Догузова.

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