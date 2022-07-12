В России появился первый национальный турмаршрут по югу Сибири
- РИА Новости
Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт ведомства.
«Здесь яркая самобытная этника, уникальные артефакты древних культур, невероятное природное разнообразие. В ближайшие пару лет турпоток в эти регионы можно увеличить в два раза», — отметила Догузова.
По её словам, в начале июля первые туристы отправились по новому национальному маршруту «Сибирские каникулы».
«Маршрут продуман и спланирован таким образом, чтобы за неделю можно было увидеть все самые яркие достопримечательности Тувы, Хакасии и Красноярского края», — пояснила Догузова.
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