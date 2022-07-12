В Национальном автомобильном союзе прокомментировали ситуацию на рынке подержанных машин

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр прокомментировал ситуацию на рынке подержанных машин.

«Вторичный рынок припал в цене, потому что, во-первых, подешевели машины с большим пробегом, во-вторых, приспустилась цена на дорогие и сложные в обслуживании автомобили», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Эксперт также отметил интерес некоторых покупателей к автомобилям из Японии.

«Нельзя сказать, что прямо повышенный спрос, но ввиду отсутствия новых автомобилей понятно, что люди подыскивают подержанные с минимальным пробегом, хотя от правого руля большая часть России отвыкла», — пояснил он.

Ранее автоэксперт Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулём», в беседе с Nation News дал советы по покупке машины в 2022 году.