В Национальном автомобильном союзе прокомментировали ситуацию на рынке подержанных машин

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Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр прокомментировал ситуацию на рынке подержанных машин.
В Национальном автомобильном союзе прокомментировали ситуацию на рынке подержанных машин
  • РИА Новости

«Вторичный рынок припал в цене, потому что, во-первых, подешевели машины с большим пробегом, во-вторых, приспустилась цена на дорогие и сложные в обслуживании автомобили», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Эксперт также отметил интерес некоторых покупателей к автомобилям из Японии.

«Нельзя сказать, что прямо повышенный спрос, но ввиду отсутствия новых автомобилей понятно, что люди подыскивают подержанные с минимальным пробегом, хотя от правого руля большая часть России отвыкла», — пояснил он.

Ранее автоэксперт Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулём», в беседе с Nation News дал советы по покупке машины в 2022 году.

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