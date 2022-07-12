В Минобороны России прошла встреча с верховным главнокомандующим ВС Мьянмы

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Руководство Минобороны России провело рабочую встречу с председателем государственного административного совета, верховным главнокомандующим Вооружёнными силами Республики Союз Мьянма Мин Аунг Хлаингом, который прибыл с частным визитом.
В Минобороны России прошла встреча с верховным главнокомандующим ВС Мьянмы
  • РИА Новости

«Стороны дали положительную оценку динамично развивающимся взаимовыгодным отношениям в военной области и подтвердили стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для углубления военного и военно-технического сотрудничества в духе стратегического партнёрства», — говорится в сообщении Минобороны.

Встреча подтвердила настрой двух стран на последовательное наращивание многопланового сотрудничества по линии военных ведомств.

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