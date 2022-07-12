В АТОР назвали самые популярные зарубежные направления у россиян

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала самые популярные зарубежные направления у россиян.
В АТОР назвали самые популярные зарубежные направления у россиян
  • РИА Новости

«Турция и Египет, несмотря на то что цены выросли, — это всё равно лидирующие направления по объёму. Турция и Египет — направления номер один и два», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, это осенне-зимние направления, но с учётом ситуации спрос достаточно высокий и сейчас.

«Отели, что в Египте, что в Турции, после двух лет ковида тоже каким-то образом пытаются компенсировать потери предыдущих лет. В совокупности мы получаем повышение цены, что на данный момент пока на спросе никак не отражается», — добавила Ломидзе.

Ранее коммерческий директор bronevik.com Алексей Исаев в беседе с НСН высказался о популярности автотуризма.

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