Власти Петербурга рекомендовали прививаться от COVID-19 и носить маски в общественных местах

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Власти Санкт-Петербурга рекомендовали жителям прививаться от коронавирусной инфекции COVID-19 и носить маски в общественных местах.
Власти Петербурга рекомендовали прививаться от COVID-19 и носить маски в общественных местах
  • РИА Новости

Сообщение опубликовано на сайте администрации города.

Отмечается, что, несмотря на то что в городе сняты почти все коронавирусные ограничения, вирус «по-прежнему представляет угрозу», а в некоторых странах вновь фиксируется высокий уровень заболеваемости.

В администрации добавили, что в связи с сезоном отпусков необходимо обезопасить себя.

«Вакцинация и ревакцинация снижает риск заболеть или получить осложнения», — заявили в администрации, напомнив, что в городе работают пункты вакцинации.

Также жителям посоветовали использовать маски в общественных местах.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.

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