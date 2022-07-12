Власти Петербурга рекомендовали прививаться от COVID-19 и носить маски в общественных местах

Власти Санкт-Петербурга рекомендовали жителям прививаться от коронавирусной инфекции COVID-19 и носить маски в общественных местах.

Сообщение опубликовано на сайте администрации города.

Отмечается, что, несмотря на то что в городе сняты почти все коронавирусные ограничения, вирус «по-прежнему представляет угрозу», а в некоторых странах вновь фиксируется высокий уровень заболеваемости.

В администрации добавили, что в связи с сезоном отпусков необходимо обезопасить себя.

«Вакцинация и ревакцинация снижает риск заболеть или получить осложнения», — заявили в администрации, напомнив, что в городе работают пункты вакцинации.

Также жителям посоветовали использовать маски в общественных местах.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.