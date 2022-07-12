Финансовый эксперт Задоя назвал способы распорядиться наличной иностранной валютой
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«Как это ни парадоксально, но наличная валюта уже сейчас представляет повышенный интерес даже для банков», — заявил он в беседе с Life.ru.
По словам эксперта, гражданам можно держать наличную валюту, пока курс не станет выгодным, после чего менять её на рубли и вкладывать в прибыльные активы.
«Тем, кто не готов к рискам, связанным с хранением, можно просто потратить валюту, отправившись на отдых за границу, или попытаться обменять свои доллары и евро, например, на юани. Сейчас крупные российские банки предлагают неплохой обменный курс по таким операциям», — сказал Задоя.
Он напомнил, что в данном случае возможны нюансы, связанные с тем, что Китай может в любой момент ослабить свою валюту.
Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию на валютном рынке.