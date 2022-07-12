Финансовый эксперт Задоя назвал способы распорядиться наличной иностранной валютой

Ведущий финансовый эксперт компании «Аналитика Онлайн» Глеб Задоя рассказал, как распорядиться наличной иностранной валютой.

«Как это ни парадоксально, но наличная валюта уже сейчас представляет повышенный интерес даже для банков», — заявил он в беседе с Life.ru.

По словам эксперта, гражданам можно держать наличную валюту, пока курс не станет выгодным, после чего менять её на рубли и вкладывать в прибыльные активы.

«Тем, кто не готов к рискам, связанным с хранением, можно просто потратить валюту, отправившись на отдых за границу, или попытаться обменять свои доллары и евро, например, на юани. Сейчас крупные российские банки предлагают неплохой обменный курс по таким операциям», — сказал Задоя.

Он напомнил, что в данном случае возможны нюансы, связанные с тем, что Китай может в любой момент ослабить свою валюту.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию на валютном рынке.