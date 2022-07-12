Губернатор Подмосковья Воробьёв рассказал о ходе строительства Мытищинской хорды

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что Мытищинскую хорду, которая разгрузит некоторые дороги региона, откроют в 2024 году.

Об этом информирует телеканал «360».

По словам губернатора, Мытищинская хорда станет дублёром одного из самых интенсивных участков МКАД и разгрузит Ярославское, Дмитровское и Осташковское шоссе.

«Сегодня мы инспектируем эту дорогу, чтобы сдать её в срок в 2024 году. Ещё на территории Московской области реализуем 47 проектов — и федеральных, и региональных. Идёт мощная модернизация федеральных трасс», — рассказал Воробьёв.

Ранее ФАН писало, что следователи возбудили дело после ДТП с участием автобуса и грузовика под Челябинском.