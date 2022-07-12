Губернатор Воробьёв рассказал об участии Подмосковья в восстановлении инфраструктуры в ДНР
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Как сообщает телеканал «360», на совещании с правоохранительными органами Воробьёв рассказал о планах закончить восстановление школ и другой инфраструктуры к 1 сентября.
«К 1 сентября на ряде территорий мы должны навести порядок — в трёх школах, социальных объектах. И прежде всего это дорога, инфраструктура. Там, где нет моста, понятно, что жизнь часто невозможна или очень осложнена. Мы ведём эту работу в двух районах — спасибо за обеспечение безопасности и МЧС, и МВД», — сказал губернатор.
Кроме того, комплексную помощь получают и прибывшие в Подмосковье жители Донбасса, Украины.
Ранее ФАН сообщило, что Херсонской области передали 20 т гуманитарного груза из Краснодарского края — продукты и товары первой необходимости.