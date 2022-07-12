Гинеколог Шмаков назвал средний возраст беременной женщины в Москве

Директор Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии, главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству Роман Шмаков рассказал, что средний возраст беременной женщины в Москве составляет 35 лет.

Об этом сообщает газета «Известия».

При этом средний возраст первородящей женщины в России составляет 29 лет, добавил врач.

«Но бывают пациентки и 55 лет, и почти 60-летняя была женщина, которая сделала у нас ЭКО и родила. В год в России проводят около 80 тыс. процедур ЭКО по ОМС. Но у нас очень много частных клиник, которые оказывают такие услуги», — сказал Шмаков.

Ранее в беседе с URA.RU акушер-гинеколог, репродуктолог Гаяне Калоева рассказала, что длительное ношение мокрого купальника может стать причиной различных заболеваний.