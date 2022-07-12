Юрист Белова напомнила о новых льготах для ряда категорий граждан

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Юрист по экспертным заключениям Европейской юридической службы Ирина Белова напомнила о новых льготах для ряда категорий граждан.
Юрист Белова напомнила о новых льготах для ряда категорий граждан
  • РИА Новости

«С 1 июня были проиндексированы МРОТ и прожиточный минимум. При этом за увеличением федеральной величины регионы также стали поднимать свои величины прожиточного минимума. Это привело к возникновению права множества семей на пособия и выплаты на детей», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, при расчёте среднедушевого дохода семьи в июле уже учитывалась проиндексированная величина прожиточного минимума.

Как отметила Белова, выросли выплаты опекунам и приёмным родителям, пособия жёнам военнослужащих, ежемесячные денежные выплаты инвалидам, детям-сиротам и приравненным к ним лицам.

«Соответственно, многие получили повышенные суммы уже в июле с доплатой за июнь», — добавила она.

Ранее, как сообщало ФАН, в Москве с 1 июня начал работать упрощённый порядок получения льготных путёвок на курорты и в санатории.

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