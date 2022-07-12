Губернатор Воробьёв: в Подмосковье в два раза снизилось число несанкционированных свалок

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что в регионе в два раза снизилось число несанкционированных свалок.

Об этом, как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», Воробьёв сообщил в рамках совещания с руководителями правоохранительных органов региона.

«Мы заметно снизили их (свалок. — RT) количество — в два раза, но вместе с тем должны признать, что нужны дополнительные усилия, в том числе правоохранительного блока», — подчеркнул губернатор.

Ранее телеканал «360» сообщил, что Андрей Воробьёв доложил Владимиру Путину о ходе реализации проекта «Социальная газификация».