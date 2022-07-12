Экономист Цыганов спрогнозировал рост спроса на жильё в России к осени

Руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов заявил, что продавцы и покупатели жилья в стране активизируются осенью 2022 года.

Выжидательная политика продавцов и покупателей понемногу меняется, поделился он мнением в беседе с ИА REGNUM.

«В итоге средняя стоимость вторичного жилья снизилась, но не столь значительно, как предполагали в марте — апреле 2022 года. При этом редкая сделка обходится без скидки, которая удовлетворяет интересы сторон. Плюс лето — период традиционного затишья на рынке городской недвижимости, что предполагает активизацию продавцов и покупателей жилья осенью», — сказал Цыганов.

По его словам, в случае снижения кредитных ставок вслед за ключевой ставкой Банка России и стабилизацией экономики спрос на жильё будет восстанавливаться и расти.

Ранее в беседе с НСН вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов прокомментировал ситуацию на рынке вторичного жилья.