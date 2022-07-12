В Севастополе будут судить банду фальшивомонетчиков

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В Севастополе перед судом предстанет группа лиц, которых подозревают в незаконном обороте более 700 тыс. фальшивых рублей, купленных в даркнете.
В Севастополе будут судить банду фальшивомонетчиков
  • РИА Новости

Как сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Севастополю, группе лиц, сбывавших поддельные купюры в Крыму, грозит лишение свободы сроком до восьми лет.

По данным полиции, в 2021 году трое мужчин покупали в даркнете (теневой сегмент интернета) фальшивые пятитысячные купюры и сбывали их в магазинах Севастополя и Симферополя, где не было камер наблюдения и детекторов банкнот. На полученную с фальшивых денег сдачу мужчины покупали наркотики. 

За всё время задержанные купили 36 партий товара в количестве 141 купюры (705 тыс. рублей).

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