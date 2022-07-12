В Москве на МЦД-1 и МЦД-2 запустили сервис бесконтактной активации билетов

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На Курском, Рижском, Белорусском и Савёловском направлениях Московских центральных диаметров (МЦД) запустили сервис бесконтактной активации билетов с помощью технологии NFC.
В Москве на МЦД-1 и МЦД-2 запустили сервис бесконтактной активации билетов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

«С 12 июля ещё на четырёх направлениях МЦД (Курском, Рижском, Белорусском и Савёловском) можно с помощью NFC активировать билеты, купленные в мобильном приложении ЦППК. Теперь сервис бесконтактной активации доступен на всех девяти направлениях ЦППК — на 155 станциях Мосузла», — говорится в сообщении.

Ранее, по сообщениям НСН, заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что готовность северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро составляет 95%.

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