В Башкирии в результате столкновения тюбинга с катером погиб человек

В Башкирии 10 июля на Нугушском водохранилище в результате столкновения тюбинга с катером погиб 22-летний мужчина, ещё один отдыхающий был госпитализирован с травмами.

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Республике Башкортостан.

Отмечается, что 10 июля в акватории водохранилища трое мужчин катались на тюбинге, прикреплённом к гидроциклу. Во время катания тюбинг столкнулся с катером. В результате ЧП один человек погиб.

В настоящее время специалисты допрашивают водителей гидроцикла и катера, очевидцев и свидетелей трагедии, проверяют соответствие оказываемых услуг требованиям безопасности.

В связи с инцидентом следователи возбудили уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть человека).

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