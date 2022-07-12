Пермский край получит более 9 млн рублей на развитие добровольчества и поддержку волонтёров

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Как победитель во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтёрства «Регион добрых дел», Прикамье получит более 9 млн рублей на развитие добровольчества и поддержку волонтёров.
Пермский край получит более 9 млн рублей на развитие добровольчества и поддержку волонтёров
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Деньги планируется потратить на развитие системы добровольчества, вовлечение граждан в волонтёрскую деятельность, а также поддержку проектов и мероприятий добровольческих некоммерческих организаций и бюджетных учреждений.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев, как сообщал «Новый Севастополь», рассказал о развитии волонтёрского движения.

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