Пермский край получит более 9 млн рублей на развитие добровольчества и поддержку волонтёров

Как победитель во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтёрства «Регион добрых дел», Прикамье получит более 9 млн рублей на развитие добровольчества и поддержку волонтёров.

РИА Новости