Пермский край получит более 9 млн рублей на развитие добровольчества и поддержку волонтёров
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.
Деньги планируется потратить на развитие системы добровольчества, вовлечение граждан в волонтёрскую деятельность, а также поддержку проектов и мероприятий добровольческих некоммерческих организаций и бюджетных учреждений.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев, как сообщал «Новый Севастополь», рассказал о развитии волонтёрского движения.