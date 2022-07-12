В детском лагере в Оренбуржье отдохнут 100 детей из Донбасса

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В детском лагере «Дружба» в Орске в Оренбургской области в августе отдохнут 100 детей из Донбасса.
В детском лагере в Оренбуржье отдохнут 100 детей из Донбасса
  • РИА Новости

Об этом пишет ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Отмечается, что дети приедут в регион из Перевальского района Луганской Народной Республики. С ними будут работать психологи.

В настоящее время специалисты формируют развлекательную программу для отдыхающих. В неё войдут экскурсии, посещение спортивных и культурных учреждений, знакомство с историческими и природными памятниками Восточного Оренбуржья.

Ранее ФАН сообщило, что Херсонской области передали 20 т гуманитарного груза из Краснодарского края — продукты и товары первой необходимости.

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