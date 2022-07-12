В Битцевском лесу создадут современный рекреационный центр

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В районе Чертаново Южное на участке между станциями метро «Улица Академика Янгеля» и «Лесопарковая» началось создание рекреационного центра «По лесным дорожкам». Он расположится на территории двух бывших гаражных кооперативов и займёт часть парка «Битцевский лес».
В Битцевском лесу создадут современный рекреационный центр
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

По словам замруководителя столичного департамента капитального ремонта Сергея Мельникова, для устройства тропинок используют экологичные покрытия. Некоторые из них засеют травой и закроют выход к ним, высадив деревья и кустарники.

Также специалисты проведут работы по экологической реабилитации Собачьего пруда. Три устаревших мостовых перехода заменят на выполненные в едином стиле эконастилы.

В людных местах установят фонари и камеры видеонаблюдения.

Ранее, как передавали «Дни.ру», в Москве рассказали о планах по благоустройству в районах Солнцево и Ново-Переделкино.

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