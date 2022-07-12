В Битцевском лесу создадут современный рекреационный центр
- РИА Новости
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
По словам замруководителя столичного департамента капитального ремонта Сергея Мельникова, для устройства тропинок используют экологичные покрытия. Некоторые из них засеют травой и закроют выход к ним, высадив деревья и кустарники.
Также специалисты проведут работы по экологической реабилитации Собачьего пруда. Три устаревших мостовых перехода заменят на выполненные в едином стиле эконастилы.
В людных местах установят фонари и камеры видеонаблюдения.
Ранее, как передавали «Дни.ру», в Москве рассказали о планах по благоустройству в районах Солнцево и Ново-Переделкино.