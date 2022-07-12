Бочкарёв: в новом комплексе больницы имени Логинова завершились фасадные работы

В новом лечебно-диагностическом центре Московского клинического научно-практического центра им. А.С. Логинова завершились фасадные работы, остекление здания, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«На объекте завершён монтаж внутренних стен и перегородок. Ведутся отделочные работы, устройство внутренних инженерных сетей, монтаж дверей. Также строители приступили к устройству потолка из гипсокартона, укладке линолеума и финишной окраске стен. Строительная готовность здания составляет 87%», — сообщил Бочкарёв.

Он отметил, что после завершения строительства будет благоустроена территория, прилегающая к комплексу.

«В частности, будут созданы удобные проезды для обеспечения внутрибольничной логистики, тротуары для пешеходов и открытая парковка для автотранспорта. Предусмотрена установка малых архитектурных форм — скамеек и урн», — сказал вице-мэр.

По его словам, площадь здания составляет более 75 тыс. кв. м. Новый корпус рассчитан на 570 коек.