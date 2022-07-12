Инженер Мамин назвал стандартные сроки проведения капремонта в зданиях

Инженер, эксперт в сфере разработки проектной и технической документации Дмитрий Мамин рассказал, когда в здании должен проводиться капитальный ремонт.

Как правило, капитальный ремонт проводят с периодичностью в 25—30 лет, более точные сроки определяются в соответствии с региональной программой капитального ремонта, сообщил специалист в разговоре с «Газетой.Ru».

«При этом, согласно ВСН 58-88(р), два раза в год, весной и осенью, должны проводиться общие осмотры здания, и на их основании должны выполняться работы по техническому обслуживанию. Такие осмотры являются частью обязанностей управляющей компании. Вместе с тем ход и выполнение строительно-монтажных работ контролируются как жильцами и управляющей компанией, так и территориальным управлением фонда капитального ремонта», — отметил инженер.

Ранее НСН сообщала, что Щербинский лифтостроительный завод произвёл почти 9 тыс. подъёмников в 2021 году. Это четверть от общего числа лифтов, выпущенных в России.