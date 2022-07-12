Мэр Москвы Собянин рассказал о развитии района Выхино-Жулебино

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии транспортной сети и благоустройстве столичного района Выхино-Жулебино.
Мэр Москвы Собянин рассказал о развитии района Выхино-Жулебино
  • РИА Новости

Как сообщает «Москва 24» со ссылкой на официальный блог мэра, в районе удалось решить транспортную проблему.

Так, благодаря продлению Таганско-Краснопресненской линии метро на три станции удалось более чем вдвое разгрузить станцию «Выхино», которая раньше принимала до 400 тыс. пассажиров в сутки. 

У «Выхино» обновили привокзальные площади. Там установили современные остановки наземного транспорта и оборудовали перехватывающие парковки. 

Также специалисты реконструировали Волгоградский и Рязанский проспекты, в том числе развязки с МКАД. Кроме того, в районе идёт программа реновации и модернизируются социальные объекты.

Ранее РИАМО со ссылкой сайт мэра сообщило, что в столичном районе Нагатинский Затон проведут масштабные работы, в ходе которых повысят транспортную доступность и благоустроят территорию.

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