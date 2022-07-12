Во Всероссийском фонде образования напомнили критерии выбора детского лагеря

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Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков рассказал, как выбрать летний лагерь для ребёнка.
Во Всероссийском фонде образования напомнили критерии выбора детского лагеря
  • РИА Новости

В разговоре с Pravda.Ru специалист отметил, что детский лагерь должен отвечать нескольким требованиям.

«Первое и самое главное — это система безопасности (в том числе медицинская), чтобы родители были спокойны, что ребёнок находится под охраной. Второе — чтобы было обеспечено качественное питание детей, сформированное так, как положено», — заявил он.

Комков также посоветовал родителям обратить внимание на те учреждения, в которых организована развивающая деятельность для детей.

Ранее психолог Анастасия Екушевская, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, в беседе с ФАН рассказала, как помочь детям сохранить школьные знания во время летних каникул.

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