Во Всероссийском фонде образования напомнили критерии выбора детского лагеря
- РИА Новости
В разговоре с Pravda.Ru специалист отметил, что детский лагерь должен отвечать нескольким требованиям.
«Первое и самое главное — это система безопасности (в том числе медицинская), чтобы родители были спокойны, что ребёнок находится под охраной. Второе — чтобы было обеспечено качественное питание детей, сформированное так, как положено», — заявил он.
Комков также посоветовал родителям обратить внимание на те учреждения, в которых организована развивающая деятельность для детей.
Ранее психолог Анастасия Екушевская, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, в беседе с ФАН рассказала, как помочь детям сохранить школьные знания во время летних каникул.