Во Всероссийском фонде образования напомнили критерии выбора детского лагеря

Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков рассказал, как выбрать летний лагерь для ребёнка.

В разговоре с Pravda.Ru специалист отметил, что детский лагерь должен отвечать нескольким требованиям.

«Первое и самое главное — это система безопасности (в том числе медицинская), чтобы родители были спокойны, что ребёнок находится под охраной. Второе — чтобы было обеспечено качественное питание детей, сформированное так, как положено», — заявил он.

Комков также посоветовал родителям обратить внимание на те учреждения, в которых организована развивающая деятельность для детей.

Ранее психолог Анастасия Екушевская, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, в беседе с ФАН рассказала, как помочь детям сохранить школьные знания во время летних каникул.