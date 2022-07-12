Экономист Гинько дал совет на фоне ухода из России производителей бытовой техники

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Преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России, экономист Владислав Гинько в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, стоит ли россиянам закупаться бытовой техникой на фоне ухода иностранных производителей.
Экономист Гинько дал совет на фоне ухода из России производителей бытовой техники
  • РИА Новости

«С финансовой точки зрения я бы людям рекомендовал накапливать деньги в рублях, потому что мы видим, что это наиболее эффективный способ финансовой стратегии. А скупать технику нет смысла, потому что есть ещё такой момент, что идёт падение мирового спроса и цены начали падать. То есть мы вступаем в период глобальной рецессии, когда цены будут падать в долларах и евро на большинство промышленных товаров», — заявил экономист.

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев высказался о перспективах трансформации бизнеса.

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