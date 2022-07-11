В Иркутской области рассказали о планах по развитию туризма

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Иркутская область получит 1 млрд рублей из федерального бюджета на развитие туризма.
В Иркутской области рассказали о планах по развитию туризма
  • РИА Новости

Об этом сообщает ОТР со ссылкой на региональное правительство.

Средства будут освоены до 2030 года в результате создания трёх туристических кластеров: музея «Тальцы» в одноимённом посёлке, зоны отдыха у пролива Малое Море на острове Ольхон, а также на южном побережье озера Байкал.

При поддержке корпорации «Туризм.рф» в Приангарье создадут 11 тыс. мест размещения и сопутствующей инфраструктуры.

Ранее коммерческий директор bronevik.com Алексей Исаев в беседе с НСН высказался о популярности автотуризма.

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