В Иркутской области рассказали о планах по развитию туризма

Иркутская область получит 1 млрд рублей из федерального бюджета на развитие туризма.

Об этом сообщает ОТР со ссылкой на региональное правительство.

Средства будут освоены до 2030 года в результате создания трёх туристических кластеров: музея «Тальцы» в одноимённом посёлке, зоны отдыха у пролива Малое Море на острове Ольхон, а также на южном побережье озера Байкал.

При поддержке корпорации «Туризм.рф» в Приангарье создадут 11 тыс. мест размещения и сопутствующей инфраструктуры.

Ранее коммерческий директор bronevik.com Алексей Исаев в беседе с НСН высказался о популярности автотуризма.