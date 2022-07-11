Воробьёв рассказал Путину о высоком уровне цифровизации в Московской области

Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным губернатор Московской области Андрей Воробьёв доложил российскому лидеру, что 95% госуслуг жители региона сейчас могут получить онлайн.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Максимально используем цифровизацию, чтобы все услуги людям предоставлять дистанционно. Это очень востребовано. У нас 95% услуг можно получать не выходя из дома», — рассказал Воробьёв.

По его словам, цифровизация охватывает широкий спектр услуг, в том числе получение льгот и запись детей в школы.

Ранее «Радио 1» сообщило, что в Московской области оформили около тысячи медицинских справок в рамках проекта «Онлайн-поликлиника» за месяц.