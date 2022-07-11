Воробьёв рассказал Путину о высоком уровне цифровизации в Московской области
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Максимально используем цифровизацию, чтобы все услуги людям предоставлять дистанционно. Это очень востребовано. У нас 95% услуг можно получать не выходя из дома», — рассказал Воробьёв.
По его словам, цифровизация охватывает широкий спектр услуг, в том числе получение льгот и запись детей в школы.
Ранее «Радио 1» сообщило, что в Московской области оформили около тысячи медицинских справок в рамках проекта «Онлайн-поликлиника» за месяц.