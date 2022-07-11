Воробьёв рассказал Путину о высоком уровне цифровизации в Московской области

Короткая ссылка
Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным губернатор Московской области Андрей Воробьёв доложил российскому лидеру, что 95% госуслуг жители региона сейчас могут получить онлайн.
Воробьёв рассказал Путину о высоком уровне цифровизации в Московской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Максимально используем цифровизацию, чтобы все услуги людям предоставлять дистанционно. Это очень востребовано. У нас 95% услуг можно получать не выходя из дома», — рассказал Воробьёв.

По его словам, цифровизация охватывает широкий спектр услуг, в том числе получение льгот и запись детей в школы.

Ранее «Радио 1» сообщило, что в Московской области оформили около тысячи медицинских справок в рамках проекта «Онлайн-поликлиника» за месяц.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить