В АТОР рассказали о динамике продаж туров на осень

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Вице-президент и глава комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский рассказал о динамике продаж на осень.
В АТОР рассказали о динамике продаж туров на осень
  • РИА Новости

«Глубина продаж очень невысокая. В первую очередь это связано с перевозкой. Как и на лето, люди не стремились покупать заранее, потому что не было понимания, полетят самолёты или не полетят. То же самое происходит и с билетами на осень», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, ещё одним фактором является то, что туристы ждут осеннего этапа программы туристического кешбэка.

«Продажи стартуют в августе, возможность поездки начнётся с 1 октября. Тогда мы увидим массовое бронирование», — уточнил Уманский.

Ранее коммерческий директор bronevik.com Алексей Исаев в беседе с НСН высказался о популярности автотуризма.

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