В АТОР рассказали о динамике продаж туров на осень
- РИА Новости
«Глубина продаж очень невысокая. В первую очередь это связано с перевозкой. Как и на лето, люди не стремились покупать заранее, потому что не было понимания, полетят самолёты или не полетят. То же самое происходит и с билетами на осень», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».
По его словам, ещё одним фактором является то, что туристы ждут осеннего этапа программы туристического кешбэка.
«Продажи стартуют в августе, возможность поездки начнётся с 1 октября. Тогда мы увидим массовое бронирование», — уточнил Уманский.
Ранее коммерческий директор bronevik.com Алексей Исаев в беседе с НСН высказался о популярности автотуризма.